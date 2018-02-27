Başkan Çelik: “Alt yapıda rekor kırdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ tarafından 2015-2018 yılları arasında 461 milyon 500 bin TL’lik yatırım yapıldığını, bu yıl ile birlikte toplam yatırım tutarının 552 milyon 454 bin TL olacağını belirtti. Bütünşehir Yasası’nın ardından yapılan yatırımların tutarının 655 milyon TL’ye ulaşacağını ifade eden ve altyapıda rekor üstüne rekor kırdıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “KASKİ son üç yılda 679 noktada çalıştı ve bu işleri tamamladı. Hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Halen 235 noktada KASKİ’nin levhası var ve yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

“İlçelerde altyapı hamlesi başlattık”

Özellikle ilçelerde çok kapsamlı bir altyapı çalışması yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütünşehir Yasası ile birlikte bize bağlanan tüm ilçelerimizi defalarca ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalarımızı yaparak çalışmalara başladık. İlçelerin altyapısını yeniledik. Geldiğimiz noktada içme suyunda şehrin yüzde 100’üne ulaşmış bulunuyoruz. Kanal ve arıtmada yüzde 95’ler seviyesine geldik. Bütünşehir Yasası sonrası KASKİ tarafından döşenen içme suyu şebekesi 1 milyon 912 bin metre, kanalizasyon şebekesi 1 milyon 626 bin metre oldu. Bu yıl yapacaklarımızla birlikte atık su arıtma tesisi sayımız 100’ü bulacak. Bu rakamların yanından geçecek hiçbir şehir yok. Altyapıda açık ara Türkiye’nin en iyi şehri Kayseri’dir.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi çok daha konforlu bir kent yapmak için her alanda olduğu gibi altyapıda da hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.