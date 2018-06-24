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24 Haziran 2018 12:45

Başkan Çelik, annesi, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı

Mehmet Miraboğlu İlkokulunda oyunu kullanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Çelik, annesi, eşi ve çocukları ile birlikte oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:45


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, oy kullanmak için Gültepe Mahallesi’ndeki Mehmet Miraboğlu İlkokulu’na saat 10.00’da geldi. Başkan Çelik, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, annesi Sevim Çelik, eşi İkbal Çelik ve çocuklarıyla birlikte 1290 no’lu sandıkta oy kullandı.


Hayırlı olması dileğiyle annesi, eşi ve çocuklarıyla oyunu kullanan Başkan Çelik, oy verdikten sonra sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve oy kullanmak için gelen vatandaşlarla selamlaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, okul çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Kayseri’de huzurlu bir seçim dönemi geçirildiğini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri’de yönetim dinamikleri arasında uyum kültürü var. Yöneticilerdeki uyum kültürü tabana da yansıyor. Seçim kampanyası boyunca en ufak bir sıkıntı olmadan gönül hoşluğu ile iyi bir propaganda dönemi geçirdik. İnşallah sonucu da milletimize, ülkemize ve gönül coğrafyamıza hayırlı olur” dedi.




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