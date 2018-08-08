Başkan Çelik Asri Mezarlıkta incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Mezarlığı’nın çok daha güzel bir görünüme sahip olması ve mezarlık hizmetlerinin çok daha sağlıklı yürütülmesi için hayata geçirilen projeyi ve bu proje çerçevesinde yapılan çalışmaları sık sık Asri Mezarlığa giderek yerinde takip ediyor. Asri Mezarlığı gezerek yapılan çevre düzenlemelerini inceleyen ve yol yapımı başta olmak üzere yeni çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Başkan Çelik, mezarlık içine yapılan camiyi de gezdi.

Yapımında son aşamaya gelinen caminin son durumunu yerinde gören Başkan Mustafa Çelik, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Projeler üzerinde de incelemelerde bulunan Başkan Çelik, Selçuklu mimarisi ile yapılan caminin şehrimize çok yakışan bir cami olacağını söyledi.