Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 10:46

Başkan Çelik bayram hazırlıklarını yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlığa giderek, mezarlık yanından geçen Hacılar Yolu’nda yapılan çalışmaları takip etti ve mezarlık içinde süren çalışmaları inceledi.

Başkan Çelik bayram hazırlıklarını yerinde inceledi

20 Ağustos 2018 10:46


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlıkta incelemelerde bulundu. Kurban Bayramı öncesi tamamlanan mezarlık yanındaki Hacılar Yolu’nu inceleyen Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Başkan Mustafa Çelik, mezarlık içinde yapılan caminin son durumunu da yerinde gördü. Başkan Çelik, camiye hayran kalan vatandaşlarla da görüştü. Selçuklu mimarisi ile yapılan ve büyük ölçüde tamamlanan cami ile ilgili görüşler alan Başkan Mustafa Çelik, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlık içerisinde yapılan düzenleme çalışmalarını da inceledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç