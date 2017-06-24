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24 Haziran 2017 14:56

Başkan Çelik: “Bayram kardeşliktir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Çelik: “Bayram kardeşliktir”

24 Haziran 2017 14:56


Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan’ı geride bırakmanın hüznünü, bayramı karşılamanın sevincini n yaşandığını belirten Başkan Çelik, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğipekiştiren en önemli ortak değerlerden olduğunu kaydetti. Başkan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Ramazan Bayramı ortak sevinç kaynaklarımızdan ve memleketin her köşesinde idrak ettiğimiz ortak değerlerimizden birisi. Toplumsal huzurumuza, aramızdaki hoşgörüye, kardeşlik ve dostluğumuza katkı veren bu değerlerimizi hakkıyla yaşamalı ve en güzel şekliyle gelecek nesillere taşımalıyız. Ortak değerlerimizi çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miraslardan olacaktır.


Ramazan ayının getirdiği manevi huzur ortamına katkıda bulunmak için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak başta Ramazan Sokağı ve Ramazan Tırı olmak üzere çeşitli etkinliler düzenleyerek huzur ve kardeşlik iklimine katkıda bulunarak halkımızın bir ve beraber mübarek günleri geçirmesine vesile olmaya çalıştık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz etkinliklere hemşehrilerimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Pek çok iftar ve sahurda hemşehrilerimle bir arada bulunmak, onlarla birlikte dualar etmek benim için büyük bir mutluluktu. Bugüne kadar olduğu gibi bir taraftan hemşehrilerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz, bir taraftan da şehrimizdeki yardıma muhtaç olanların elinden tutarak onlara da bayram yaptırma gayretimizi sürdüreceğiz. Bu gayretimizde gönlü ve yüreği zengin hemşehrilerimiz en büyük güvencemizdir. Bu vesileyle bir kez daha başta hemşehrilerim olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”




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