Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 14:23

Başkan Çelik bayram öncesinde yaşlıların hayır duasını aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in büyük önem verdiği “Yaşlılara Evde Sosyal Destek Hizmeti” projesi her yönüyle takdir toplamaya ve dua almaya devam ediyor.

Başkan Çelik bayram öncesinde yaşlıların hayır duasını aldı

17 Ağustos 2018 14:23

Kurban Bayramı öncesinde projeden yararlanan yaşlılarımızın evlerinde bayram temizliği yapıldı ve tüm yaşlıların kişisel bakımları ile sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi, desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Düzenli olarak evlerinin temizliği, kişisel bakım, sağlık destek hizmeti, bay- bayan kuaför hizmeti, basit tadilat ve onarım ile hasta nakil hizmeti verilen yaşlılarımıza Kurban Bayramı öncesi de özel bir hizmet verildi. Proje kapsamındaki tüm yaşlılarımızın evlerinde bayram temizliği yapıldı. Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ayrıca yaşlılarımızın kişisel bakımları yapılarak sağlık kontrolü de gerçekleştirildi.


Bayrama ve ziyaretçilerine hazır hale gelen yaşlılarımız verilen hizmet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Eşi Mücevher Durdu ile birlikte sosyal destek hizmeti alan yaşlılarımızdan Bayram Durdu, Yapılan işlerden dolayı “Allah razı olsun” dedi ve bizzat teşekkür etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i evine davet etti. Yapılanlar nedeniyle dua ettiklerini dile getiren Bayram Durdu, “Bu hizmeti verenlerin işi gücü rast gelsin” diye konuştu.


Bayram öncesi evi temizlenen ve kişisel bakımı yapılan Fatma Malaz da “Belediye Başkanımızdan ve evimize gelen görevlilerden Allah razı olsun. Yapılanlardan çok memnunuz. Her tarafı temizliyorlar. Benim elim ayağım tutmuyor. Onlar olmazaydı ben bir şey yapamazdım” dedi.


Fatma Malaz’ın eşi Recep Malaz da “Evimizde el değmedik yer bırakmıyorlar. Her tarafı temizliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç