Başkan Çelik Belediye çalışanlarıyla iftar açtı

Başkan Çelik, çalışanların aileleriyle yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iftara katıldı. İftara, Büyükşehir Belediyesi personeli de aileleriyle birlikte iştirak etti. İftar öncesi mesai arkadaşlarının masalarını tek tek gezen Başkan Mustafa Çelik, personel ve ailelerinin hatırını sordu ve sohbet etti.

İftarda, mesai arkadaşlarına hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Ramazan ayının ilk gününde de ifade ettiği gibi şaşalı iftar sofralarından kaçınacaklarını ve toplumun farklı sosyal gruplarıyla iftarda bir araya geleceklerini söyledi. Mesai arkadaşları ve aileleriyle de gruplar halinde üç gün süresince iftarda bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Rabbim eşiniz dostunuzla mutluluk ve saadet içinde nice Ramazanlara ve bayramlara eriştirsin” diye konuştu.