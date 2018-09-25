Başkan Çelik: “Belediyelerimiz arasındaki uyum Kayseri'nin gelişmesini sağlıyor”

İlçe belediye başkanlarının da katıldığı programda belediyeler arasındaki uyuma vurgu yapan Başkan Çelik, bu uyumun Kayseri'nin gelişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il yönetim kurulu üyeleri ile Talas-Erguvan Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıya Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.

Toplantıda bir sunum yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'deki uyum kültürü üzerinde durdu. Uyum kültürünün şehre kattığı ayrıcalıklardan bahseden Başkan Çelik, “Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve şehrin tüm yönetim dinamikleri arasında uyum kültürü var. Konu Kayseri ortak paydası olunca herkes kendi görüşünü bir tarafa bırakıp Kayseri'yi büyütmeye çalışır” dedi.

Belediyeler arasındaki uyuma da örnekler veren Başkan Çelik, “Hulusi Akar Bulvarı'na Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç başlamıştı. Bu yolu bize devretti ve biz devam ettik. Kocasinan Belediyemizin başladığı Bekir Yıldız Bulvarı'nın yapımını da biz sürdürdük. Talas'a sosyal yaşam merkezi yapmak istedik; ancak arsa bulamayınca Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu arsasını verdi ve biz de sosyal yaşam merkezini yaptık. İşte bu uyum olduğu için yatırımlar sorunsuz yapılıyor ve Kayseri diğer şehirlerin önünde gelişiyor. Burada kimse kendini öne çıkarmıyor ve hep Kayseri öne çıkarılıyor. Zaman zaman bu uyumu çekemeyenler oluyor. Rabbim bizi kem gözlerden korusun” diye konuştu.