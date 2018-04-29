Başkan Çelik, Berat Kandili nedeniyle bir açıklama yaptı

Başkan Çelik, Berat Kandili’nin Rabbimizin affına mazhar olabileceğimiz gibi kırgınlıkları unutup gönülleri kazanabilmemiz için de bir vesile olabileceğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Berat Gecesi’nin kötülüklerden uzaklaşma ve iyilikle, güzellikle yaşama için bir vesile olduğunu belirtti. Bu gecenin hayatımızda olumlu manada yapacağımız bir büyük dönüşüme sebebiyet verebileceğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Sevgili Peygamberimizin de buyurduğu gibi Berat Gecesi tövbelerin ve duaların kabul edildiği bir gündür. Dolayısıyla kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma günüdür. Rahmet ve bereketin sağanak bir şekilde üzerimize yağacağı bu gecenin en güzel şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Böylesi özel gecelerin kırgınlıkların unutulup gönüllerin kazanılmasına da vesile olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bir şekilde kırdığımız gönülleri tamir etmek için Berat Kandili bizlere bir fırsat sunuyor. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin daha huzurlu bir dünya hayatı için vesile olmasını diliyorum” dedi.