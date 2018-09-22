Başkan Çelik, Birleşik Kafkasya Derneği'nin kermesine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 20 Eylül'de il dışında olduğu için açılışına katılamadığı Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin kermesini ziyaret etti. Dernek yöneticileri Başkan Çelik'e ziyareti sırasında kalpak giydirdi.

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği'nin her yıl gerçekleştirdiği geleneksel kermesi Serçeönü Mahallesi'ndeki dernek binasında açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kermesi ziyaret ederek, dernek yöneticileri ile sohbet etti.

Öğrencilere ücretsiz burs vermek için açılan kermesi gezerek satışa sunulan eşyaları inceleyen Başkan Mustafa Çelik, burada Çerkes kıyafeti de giyerek Çerkes kalpağı taktı. Kermesin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Mustafa Çelik, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmadan her zaman kuvvet doğduğunu belirtti.