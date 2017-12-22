Başkan Çelik: “Birlik ve beraberlikle ilçelerimize hizmet ediyoruz”

Ziyaretlerde ilçelere yapılan yatırımlara değinen Başkan Çelik, birlik beraberlik içinde ilçelerin daha fazla gelişmesi için olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ilk olarak AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Özkan Altun ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Ziyarete Bünyan Belediye Başkanı Şinası Gülcüoğlu da katıldı. İlçe Başkanı Özkan Altun, Başkan Çelik’e Bünyan’a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu da Bünyan’ın konforunun artırılmasına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Bünyan’ı adeta yenilediklerini söyledi. Birlik beraberliğin getirdiği güçle olağanüstü bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çelik, ilçe belediyesinin bütçesiyle 30 yılda yapılamayacak yatırımları yaptıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Bütünşehir Yasası ile ilçelere büyük yatırımlar yapılacağını her zaman söylediklerini; ancak muhalefete anlatamadıklarını vurgulayan Durukan, yapılan olağanüstü yatırımlar görüldükçe haklılıklarının anlaşıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Bütünşehir Yasası’nın da verdiği güçle bundan sonra da çok daha fazla yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Hiçbir belediyenin 2 bin nüfuslu bir yere kapalı yüzme havuzu yapmadığını; ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin nüfusu 2 binin altına inen ilçeler de dahil tüm ilçelere içerisinde yüzme havuzunun da olduğu kadın ve gençlik merkezleri yaptığını ifade eden Başkan Çelik, “Altyapıda hiçbir belediye arıtmada, kanalizasyonda yüzde 98’ler düzeyine ulaşamadı. Ancak biz ulaştık. Sadece bu sene ilçelerimize 1 milyon metrekare kilitli parke yapalım dedik ve bu hedefimizi dahi aştık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Davut Şahin ve ilçe yönetimi ile Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık da ziyaret etti. Şahin ve Işık, Tomarza’ya yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de AK Parti teşkilatlarının birlik beraberliğine vurgu yaptı ve bu birliktelik içerisinde başarılı çalışmalarını sürdürmeleri temennisinde bulundu. Birlik beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Çelik, “Herkes ilçesi için ili için kendi kişisel menfaatlerini bir tarafa bırakıyor. Bu da yapılan işi bereketlendiriyor. Kol kola veriyoruz ve ne yapılacaksa imkanlarımız ölçüsünde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.