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29 Kasım 2017 13:41

Başkan Çelik: “Bu gece bir fırsattır”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mevlit Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada bu gecenin insanlık için bir fırsat olduğunu söyledi.

Başkan Çelik: “Bu gece bir fırsattır”

29 Kasım 2017 13:41


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, insanlığın yapması gereken tek şeyin Kuran-ı Kerim’in yolundan gitmek ve Sevgili Peygamberimizi rehber edinmek olduğunu dile getirdi.


İyinin, güzelin, doğrunun ve dürüstlüğün rehberinin belli olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Peygamberimizin hayatını ve davranışlarını örnek almak ve bunu kendi hayatımıza tatbik etmek kendimiz, çevremiz ve dünyamız için yapabileceğimiz en güzel davranış olacaktır. Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifinin 1447’nci yıldönümü Onu anmamız ve anlamamız için bir fırsattır. Sevgili Peygamberimizi anmak ve anlamakla inanıyorum ki kalbimizi merhametle dolduracak, kardeşliğimizi pekiştirecek ve yolumuzu aydınlatacağız. Aramıza nifak sokturmayacağız” dedi.


Bu gecenin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Mustafa Çelik, “Başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimin ve İslam aleminin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum. Bu gecenin şehrimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.




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