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20 Haziran 2017 16:50

Başkan Çelik: “Bu gece insanlık için bir fırsat”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Çelik: “Bu gece insanlık için bir fırsat”

20 Haziran 2017 16:50

Kadir Gecesi’nin İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Çelik, ömre bedel olan bu gecenin insanlık için bir fırsat olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin, sema kapılarının açıldığı, duaların kabul edildiği bir gece olduğunu belirtti. Bu gecenin ömre bedel bir gece olduğunu dile getiren Başkan Çelik, Kadir Gecesi’nin tüm insanlık tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Kadir Gecesi’nin kıymetini bilmemiz gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Rahmet ve bereket ayı olan Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Ramazan’ın manevi ikliminde Rabbimize biraz daha yakınlaştığımızı düşünüyorum. İnşallah dualar ve tövbelerle değerlendireceğimiz Kadir Gecesi ile de manevi huzurumuz bir kat daha artacak. Ramazan ayı ve özellikle de Kadir Gecesi insanoğlu için bir fırsat. Allah bizi bu gecenin kıymetini bilenlerden ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendirenlerden eylesin. Bu gece vesileyle ülkemiz için dua edelim. Allah ülkemize, İslam alemine, insanlığa yeni acılar göstermesin. İnsanlara acı yaşatmak isteyen kararmış kalpleri de Rabbim helak etsin. Umuyoruz ki, Kadir Gecesi’nde açacağımız eller Cenab-ı Hakk katında karşılık bulacaktır. Tüm hemşehrilerimin Mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin şehrimiz, ülkemiz, İslam Dünyası ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.




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