Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Başkan Çelik, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın “İmar Barışı” Toplantısına Katıldı
21 Haziran 2018 13:28

Başkan Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “İmar Barışı” toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın getirdiği İmar Barışı Yasası’nı kamu ve kul hakkını en iyi şekilde koruyan bir yasa olarak nitelendirdi.

Başkan Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “İmar Barışı” toplantısına katıldı

21 Haziran 2018 13:28

Başkan Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı “Muhtarlarla İstişare Toplantısı”nda yasayı değerlendirdi.


İmar Barışı ile ilgili “Muhtarlar İstişare Toplantısı” Mahalle Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda İmar Barış Yasası’nı değerlendiren Başkan Mustafa Çelik, yasanın imar sorunlarına en adil bir şekilde çözüm getirdiğini belirtti.


İmar Barışı Yasası ile kamu ve kul hakkı açısından bir problemin sona erdirildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Hepimiz yasalara uyarak yöneticilik yapmak durumundayız. İmar yasaları da uymamız gereken yasalar arasında. Kaçak yapılarla ilgili problemi çözmenin en kolay yolu yıkmak. Diğer çözüm ise görmezden gelerek adeta sorunu halının altına süpürerek problemi daha da büyük hale getirmek. Ama asıl olan kamu ve kul hakkı açısından bir çözüm getirerek problemi bitirmek. İmar Barışı halk, belediyeler ve Ankara’da Bakanlık arasındaki sorunu en adil şekilde çözecek. Yasanın başından sonuna kadar emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç