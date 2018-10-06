Başkan Çelik: "Çocuklarımızın imkanlarını artıracağız"

Kayseri Bilim Merkezi'nin düzenlediği Bilim Şenliği'nde güneş enerjili araç yarışının başarılı öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 3. Kayseri Bilim Şenliği geçen hafta gerçekleştirildi ve Bilim Şenliği kapsamında güneş enerjili araç yarışı da yapıldı. Sadece ortaokul ve liselerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan Rauf Denktaş Ortaokulu ve Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

“GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN İMKANLARINI ARTIRACAĞIZ”

Çocuklarımızın ülkemizin geleceği olduğunu ve bu nedenle onları her konuda en iyi şekilde yetiştirmek için gayret göstereceğimizi ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Ülkemizin geleceği öğrencilerimiz. İnşallah aralarından önemli bilim adamları çıkacak. Bilime ve teknolojiye ilgilerini ortaya çıkarmak, gerekli imkanları sağlayarak onlara omuz vermek istiyoruz. Bu yüzden Bilim Şenliği'ni, Kitap Fuarı'nı yapıyoruz. Gençlerimiz daha çok okuyacak, daha çok araştıracak ve daha iyisini yapacak” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.