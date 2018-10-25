Başkan Çelik, Dijital Şehircilik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Turkuvaz Medya Grubu tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Kayseri'deki akıllı şehircilik uygulamaları ve akıllı şehirciliğe bakışını anlatan Başkan Çelik, Kayseri'nin doğuştan akıllı şehir olduğunu belirtti.

İstanbul'da gerçekleştirilen Dijital Şehircilik Zirvesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katılarak bir konuşma yaptı. Zirvenin ilk oturumuna Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zekai Kafaoğlu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Kılca katıldı.

“Şehrin temellerini doğru atmak gerekir”

Oturumda akıllı şehircilikle ilgili görüşlerini dile getiren ve Kayseri'deki akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de planlı gelişim kültürünün hakim olduğunu söyledi. Düzgün planlanmış bir şehirde yöneticilik yapmanın ve o şehirde akıllı şehircilik uygulamaları gerçekleştirmenin daha kolay olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bu anlamda Kayseri doğuştan akıllı şehir. Kayseri'nin temelleri akıllı şehir olarak atılmış. Bu anlamda akıllı şehircilik için şehrin temellerinin doğru atılması gerekiyor” dedi.

“Sonradan akıllı olmak zor”

Akıllı şehirciliğin şehir için yapılan imar planlarıyla başladığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bir yere yoğunluk verip trafiği çekilmez hale getirdikten sonra trafiği akıllı hale getirmeye çalışmak anlamsız. Oysa bunu baştan düşünüp karar vermek ve planlamaları bu doğrultuda yapmak gerekiyor” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda yaptırdığı videowall sistemi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, bu sistem sayesinde şehrin her bölgesine anında ulaştığını ve tüm yatırımları takip ettiğini dile getirerek, “Şehri etkin yönetmek istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız” dedi.

“Şehrin ruhunu öldürmemek lazım”

Akıllı şehirciliğin sınırlarının da sorgulanması gerektiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şey akıllı mı olmalı. Her şeyi akıllı yapmak yerine acaba daha yaşanabilir şehir mi yapmak lazım. Şimdi deniyor ki, eve gitmeden cep telefonunuzdan evinizdeki kahveyi hazırlıyorsun. Ancak, kahvenin de bir keyfi var. Cezveye koyup karıştıracaksın ve bu keyfi yaşayacaksınız. Kahveyi de otomatikleştirmemek lazım. Bu örnekten yola çıkarsak şehirlerin ruhunu otomatikleştirerek öldürmemek gerekiyor.”

“Somut projeler üretiyoruz”

Kayseri'deki akıllı şehircilik uygulamalarından da bahseden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri'de tüm kurum ve kuruluşlar arasında uyum kültürü var. Alt yapı şirketlerinin tamamı organize bir şekilde çalışır. Türkiye'de ilk SCADA sistemini 1994'te KASKİ'de biz kurduk. Elektrik dağıtım şirketimiz KCETAŞ da akıllı aydınlatma konusunda önemli bir çalışma yapıyor. Üç firma ile pilot çalışmamız devam ediyor. Sadece caddelerimizde akıllı aydınlatma sistemini kurarak yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyoruz” ifadelerini kulandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri'de sonuç odaklı somut projeler üreterek çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.