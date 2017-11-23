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23 Kasım 2017 11:49

Başkan Çelik: “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK OLAN ÖĞRETMENLERDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu söyledi.

Başkan Çelik: “DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK OLAN ÖĞRETMENLERDİR”

23 Kasım 2017 11:49


İnsanların çözümün bir parçası olabilmesinin yolunun eğitimden geçtiğini dile getiren Başkan Çelik, “Bu anlamda en önemli görev öğretmenlerimize düşüyor. Şems-i Tebrizi, ’Senin gönlün değişirse dünya değişir’ der. Her anlamda daha güzel bir dünya için gönülleri değiştirecek olanlar öğretmenlerimizdir” dedi.


Geleceği imar edecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Her vesileyle vurguladığım gibi insana yatırım önceliğimizdir ve önceliğimiz olarak kalacaktır. Bu anlamda insana yatırımın en önemli unsuru olan öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Onların çocuklarımız için gösterdikleri üstün gayret ve azmin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle dün bizleri, bugün de çocuklarımızı büyük bir fedakarlıkla hayata hazırlayan öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum” diye konuştu.




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