Başkan Çelik Eğitim Fakültesi mezuniyet töreninde

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin mezuniyet töreni üniversite yerleşkesindeki Süleyman Demirel Spor Salonu’nda yapıldı.Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmaya ülkemizin en başarılı üniversitelerinden birisi olarak nitelendirdiği Erciyes Üniversitesi’nin mezunları arasına katılan gençleri kutlayarak başlayan Başkan Çelik, kendisinin de Erciyes Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlattı.

Erciyes Üniversitesi’nin yanı sıra ülkemizdeki 200’e yakın üniversiteden farklı meslek dallarında binlerce, on binlerce gencin mezun olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bu anlamda şu hususu ifade etmeliyim ki, okul ve özellikle de üniversiteler bir insanın mesleğinin adını belirler. Önemli olan o mesleğin içini doldurmak, fark yaratır hale gelmek ve eğitimin buradan mezuniyetle bitmediğinin bilincinde olmaktır. Bu anlamda sürekli kendinizi yetiştirecek ve yenileyeceksiniz. Sizler şimdi hayat üniversitesine en önemli adımı atıyorsunuz. Eğitiminizi bundan sonra da sürdürecek, almış olduğunuz teorik bilgileri pratikle birleştirecek ve kendinizi her alanda daha donanımlı hale getirerek ailenize, ülkenize, mesleğinize ve en önemlisi de kendinize yararlı bir insan haline geleceksiniz” dedi.

Öğrencilerin önlerindeki hayat yolculuğunda ümitsizliğe düşmemelerini de isteyen Başkan Mustafa Çelik, “Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülkedir. Bu ülkenin geleceği de çok daha büyük ve güçlü olacaktır. Sizlere düşen geleceğe katkı vermek, güç vermek, omuz vermektir. Büyüklerinizden geçmişi dinlediğinizde hangi güçlüklerden bugünlere geldiğimizi göreceksiniz. Ülkemiz özellikle son 10-15 yılda çok önemli bir mesafe kat etti. Üstelik bunu daha az üniversiteden çok daha az mezunlarla yaptı.. Şimdi sizler gibi daha donanımlı gençleri yetiştirme şansına sahibiz. Bu anlamda lütfen geleceğinizden ümitsiz olmayın ve geleceğin ümidi olmak için gayret gösterin” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende dereceye giren öğrencilere diplomalarını verdi ve tüm mezun öğrencileri tek tek tebrik etti.