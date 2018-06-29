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29 Haziran 2018 15:44

Başkan Çelik Emirgan Parkı’nı ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cuma namazı sonrası Emirgan Parkı’nı ziyaret etti.

Başkan Çelik Emirgan Parkı’nı ziyaret etti

29 Haziran 2018 15:44


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Camii Kebir’de kıldığı Cuma Namazı’nın ardından Emirgan Parkı’na geçti. Başkan Çelik, parkta oturan yaşlıların yanına giderek hal, hatır sordu, “Hayırlı Cumalar” dileklerinde bulundu.


Yaşlılarla sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, parkta bulunan Kent Ekmek Büfesi’nden alışveriş yapanlarla da bir süre görüşerek Kent Ekmek’i tercih nedenlerini sordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emirgan Parkı içindeki Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan KAYTUR’un işlettiği Emirgan Köftecisi’ne de girerek buradaki ailelerle görüştü. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği sosyal tesislerle ilgili vatandaşların görüşlerini aldı. Başkan Çelik ile görüşen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen yeme-içme mekanlarıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.




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