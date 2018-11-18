Başkan Çelik, "En büyük rehberimiz sevgili peygamberimizdir"

Başkan Çelik, alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin sadece günümüzde değil her çağda yaşayanlar için en önemli rehber olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Kandili gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Peygamberimizin hayatını ve davranışlarını tüm insanlığın örnek alması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, “Alemlerin Rahmeti, Hakikatin ve Doğruluğun Timsali, Şefkat ve Merhamet Sahibi, El-Muallim, El-Emin, Şefaatçimiz Sevgili Peygamber Efendimiz iyiye, doğruya, güzele ulaşmamız için bir rehberdir. Peygamberimizin hayatını ve davranışlarını örnek almak ve bunu kendi hayatımıza tatbik etmek kendimiz, çevremiz ve dünyamız için yapabileceğimiz en güzel davranış olacaktır. Doğumunun sene-i devriyesi olan bu kutlu günde Sevgili Peygamberimizi anmak ve anlamakla inanıyorum ki kalbimizi merhametle dolduracak, kardeşliğimizi pekiştirecek ve yolumuzu aydınlatacağız. Bu duygularla tüm İslam Aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyorum” diye konuştu.