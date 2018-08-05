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05 Ağustos 2018 15:05

Başkan Çelik, Erciyes’te yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış spor merkezlerinden birisi haline gelen ve yaz mevsiminde de büyük ilgi gören Erciyes’te ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor.

Başkan Çelik, Erciyes’te yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

05 Ağustos 2018 15:05

Yerli ve yabancı turistlerde yaşanan artış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılamak için yeni iş yerleri yapıyor. Başkan Çelik, Erciyes’te yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes’te yapımı devam işyerlerinin son durumunu yerinde gördü. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, “Son yıllarda yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle birlikte ziyaretçi sayısı katlanarak artıyor. Özellikle il dışından gelen misafirlerimiz Kayseri’nin yöresel ürünlerini alabilecekleri ve tadabilecekleri mekan istiyorlar. Erciyes’e çıkışta sağda iş yerlerimiz var. Şimdi dönüş istikametinde de yine ahşap kullanarak dükkanlar yapıyoruz. Kısa süre içinde tamamlayarak kiraya vereceğiz. Bu işyerlerinin bulunduğu alanda tüm ihtiyaçları düşünerek gerekli mekanları yaptık” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te 6 adet 48 metrekarelik, 2 adet de 250 metrekarelik olmak üzere toplam 8 iş yeri yapıyor.




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