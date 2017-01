Başkan Çelik ’Gazeteciler’ ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensupları ile buluştu. Belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, "Kayseri’yi ulusal ve uluslararası çapta tanıtacağız" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisine bulunan Harikalar Sofrası’nda basın mensupları ile buluşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gazeteciliğin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Kayseri’de görev yapan basın mensuplarının 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında devletinin ve milletinin yanında olduğunu kaydeden Başkan Çelik, "İnsan hayatı olaylarla doludur. İlimizde, çevremizde ve mahallelerimizde, ülkemizde de hatta tüm dünyada her gün birbirinden farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Günümüz dünyasında kimsenin hakkına razı olmadığı, hep başkasının ve başka ülkelerin hakkına tecavüz ettiği bir dönemde yaşanılan olaylar çok daha fazla sayıda ve hızlı olarak gerçekleşiyor. Tüm dünya bu denli olayların yoğun olduğu bir süreçten geçiyor. İşte bu noktada da gazetecilik başlıyor. Olup biten bu olayların tamamının duyurulması, doğru ve dürüst olarak ilkeli haber verme işi gazetecilere düşüyor. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi de gazetecilerin asli işidir. Bu konuda üstlendiğiniz vazife ile demokrasinin de vazgeçilmez unsuru gazetecilerdir. Doğru haber verme ve toplumu bilinçlendirme adına yaptığınız mesleğiniz aslında kutsal bir meslektir. Bu kutsal tarafın en güzel örneğini de 15 Temmuz da gösterdiniz. Devletinden ve milletinden yana tavır koyan, vatanının ve milletinin bölünmezliğini gösteren Kayseri basını, 15 Temmuz sürecinde takdire şayan bir şekilde görev yaptı" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalar ile Kayseri’yi hem ulusal hem de uluslararası çapta tanıtacaklarının altını çizen Çelik, "Kayseri’nin hem ulusal çapta hem de küresel ölçekte yeteri kadar tanınmıyor. Bu konuyu hep şikayet ediyoruz. Dost meclislerinde oturduğumuzda her zaman ‘Bu Kayseri neden iyi tanıtılmıyor’ diye şikayet ederiz. Aslında birçok ilin gıpta ile baktığı, dünyada eşine az rastlanır özellikleri olan bir şehirde yaşıyoruz. Böyle bir şehre sahibiz. 5 bin yıllık medeniyetlerin kesiştiği bir yerde yaşadığımızı hep söyleriz. Bu medeniyetlerin izlerini taşıyan yüzlerce tarihi eser her bir köşede bulunuyor. Allah vergisi olan bir Erciyes dağımız var. Çok önemli bir değerimizdir. Hepsi birbirinden eşsiz doğal güzelliklerimiz de Kayseri’nin önemli değerlerindendir. Kapadokya’nın başkentiyiz. Bu değerlerimizi yeteri kadar tanıtamıyoruz. Hak ettiğimiz imajı ve algıyı hem ulusal çapta hem de küresel çapta maalesef oluşturamıyoruz. İlk 5’e girmek için, en çok tanınmış şehir olabilmek için bu işin kaygısını çekiyoruz. Şehri yönetmek ve şehrin kaygısını çekmek sadece maddi imkanlar ve alt üst yapılar yapmakla olmuyor. Tabi ki bu hizmetleri yapacağız ama bir bu kadarda bu şehri doğru mecralarda ve doğru ortamlarda tanıtıp kamuoyu gözünde hak ettiği yere getirmekte biz yöneticilerin asli görevleri arasındadır. Bunun için Kayseri’nin ulusal ve uluslararası tanıtılması ve bu konuda çaba sarf edilmesiyle ilgili ortak akıl toplantıları yapmıştık. Şehrimizin marka değerini artırmak, şehirde üretilen ürünlerin tamamının marka değerini artıracağını biz biliyoruz" diye konuştu.

Kayserispor’a her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vereceklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

"Takımın eski yönetimi ‘Bu şehirde takıma benden başka sahip çıkacak olan yok mu? Buyursun gelsinler’ dedi. Kayseri, odaları ile STK’ları ile iş adamları ile övündüğümüz koskoca bir şehirdir ama hadi arkadaşlar ‘Spor kulübü’ dediğimizde ve işin maddi tarafı ortaya çıktığında sahip çıkmadılar. Bu sanki bizim belediyenin göreviymiş gibi birkaç kişinin etrafında dönüp dolaşıyor. Biz şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirecek toplantılar yaptık ve yine yapacağız. Hadi arkadaşlar ‘Bu işin kaygını çekin’ diyeceğiz. Bu arada da bir arkadaştan rica edildi ve ‘Arkadaş bu işin başına geç’ denildi. O da biraz fedakarlık yaparak kabul etti ve şimdilik vekaleten eğer kısmet olursa kongrede seçilip, seçilmiş olarak çalışmalara devam edecek. Belediyeler ve kamu yöneticileri olarak bize düşen şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada kanunların ve yasaların izin verdiği ölçüde yardımlarımızı da bundan sonra yaparız."