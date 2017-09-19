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19 Eylül 2017 11:38

Başkan Çelik, ’Gaziler günü mesajı’ yayımladı

Başkan Çelik, Gaziler Günü mesajında şehitlik ve gaziliğin sadece bu dünyada değil ebedi alemde de en büyük onur kaynağı olduğunu söyledi.

Başkan Çelik, ’Gaziler günü mesajı’ yayımladı

19 Eylül 2017 11:38


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, Türk Milleti’nin sadece ’asker millet’ değil aynı zamanda ’Gazi Millet’ olduğunu söyledi. Devlet ve milletin tehdit altında kaldığı her an bu aziz milletin canını ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesi aziz milletimizdir” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında şehit ve gazilere şükranlarını ifade etti. Şehitlik ve gaziliğin hiçbir makama değişilemeyeceğini vurgulayan Başkan Çelik, “Sadece fani dünyamız için değil ebedi alem için de en büyük makamların başında şehitlik ve gazilik makamı gelir. Kutsal değerlerimizi korumak için canını ortaya koyan şehitlerimizi şükranla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu. Türk Milletinin geçmişte de bugün de pek çok şer odaklarına karşı mücadele verdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;


"Tehdit altında kaldığımız her dönemde en büyük güvencemiz aziz milletimiz olmuştur. Türk Milleti bir ve beraber olduğu takdirde her güçlüğün üstesinden gelecek güç ve kudrettedir. Çünkü bu millet bağımsızlığı için canını ortaya koymaktan çekinmez. Çünkü bu millet kutsal değerlerine yapılan saldırılara canı pahasına karşı koyar. Bu özelliğini en son 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kez daha göstermiş ve silahlara karşı yüreğini ortaya koyarak ’Gazi Millet’ unvanını perçinlemiştir. Bağımsız ve güçlü devletimizin en büyük güvencesi milletimiz ve bu milletin temsilcilerinden oluşan Gazi Meclisimizdir.”


Bu vatan için can veren tüm şehitleri rahmetle anan ve tüm gazilere minnetlerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı ve her zaman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.




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