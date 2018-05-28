Başkan Çelik, "Gece gündüz yorulmadan çalışıyoruz"

Hemen her gün Ramazan Sokağı’nda hemşehrileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu kez milletvekilleriyle Ramazan Sokağı’nı gezdi. Ramazan Sokağı’nın 13. gününe ise “Ben Yoruldum Hayat” adlı türküsü dillerden düşmeyen Mümin Sarıkaya katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hemen her gün yaptığı gibi bir kez daha Ramazan Sokağı’na gitti ve Ramazan gecelerine renk katan sokakta hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ile Ramazan Sokağı’ndaki çocuklara boyama kitabı dağıtan itfaiye gönüllüleri ile de bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Başkanlar, vatandaşlara közlenmiş mısır dağıttılar. Başkan Çelik ve Başkan Çolakbayrakdar birlikte Ramazan Sokağı’nı gezdiler ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdiler. Ramazan Sokağı’na daha sonra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu da geldi. Başkan Mustafa Çelik, milletvekilleri ile birlikte Ramazan Sokağı’nı gezdi.

MÜMİN SARIKAYA’DAN MUHTEŞEM KONSER

Başkan Mustafa Çelik, milletvekilleri ile beraber Ramazan Sokağı’nın 13. gününün konuğu olan Mümin Sarıkaya’nın programını da izlediler. “Ben Yoruldum hayat” adlı dillerden düşmeyen türküsüyle sevilen Mümin Sarıkaya, etkinlik alanında muhteşem bir konser verdi.

Büyük ilgi gören konserde etkinlik alanı tamamen doldu. Mümin Sarıkaya konseri sırasında Kayserili Sanatçı Tuğba Çimencan’ı da sahneye davet etti ve “Yeni Cami Avlusunda” adlı türküyü seslendirdiler.

Program sonrası Mümin Sarıkaya ve Tuğba Çimencan’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Yeni Cami Avlusunda adlı türküden çok etkilendiğini söyledi ve türkünün acı dolu hikayesini anlattı.

“YORULMADAN, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

“Ben Yoruldum Hayat” türküsüne atıfta bulunarak yorulmadan gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, her hizmetin iyisini yapma gayreti içinde olduklarını kaydetti. Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de bu güzel organizasyondan dolayı Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür ederek, “Bu tür faaliyetler birlik beraberliğimizin pekişmesine vesile oluyor. Ne olursa olsun omuz omuza, kol kola olmamız gerekiyor” dedi. Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise Ramazan Sokağı ve etkinlikler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti ve böyle güzel gecelerin 30 gün süresince yapılmasının çok büyük bir başarı olduğunu belirtti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Bir arada olduğumuz için şükredecek çok şeyimiz var. Bizi burada buluşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu ile birlikte konser sonrası Ramazan Sokağı’nı gezmeye devam ettiler. Ramazan’a özgü lezzetleri tadan, esnafları gezen, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraflar çektiren Başkan ve Milletvekilleri KAYMEK kursiyerleri tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünleri de incelediler.