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14 Nisan 2017 17:27

Başkan Çelik, Hacılar’da bir dizi ziyarette bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ekonomi Eski Bakanı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Hacılar’da bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Çelik, Hacılar’da bir dizi ziyarette bulundu

14 Nisan 2017 17:27

Başkan Çelik, 16 Nisan’da Hacılar’dan her zaman olduğu gibi rekor beklediklerini belirtti.


AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hacılar programına belediyeyi ziyaret ederek başladılar. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar’da bu seçimde de rekor kıracaklarını belirtti. Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş da referandumda herkesin beklediğinin üstünde bir sonuç ortaya çıkacağını söyledi.


AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici daha sonra ilçe esnafını ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret ettiler. Hacılar esnafı ve vatandaşlar, Elitaş ve Çelik’e büyük ilgi gösterdi.


Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Başkan Mustafa Çelik, esnaf ziyaretleri sırasında Hacılar Kentsel Dönüşüm Ofisini de ziyaret ederek projeleri incelediler. Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin ardından esnaf ziyaretlerini sürdüren Elitaş ve Çelik, Hacılar pazarına geçti. Pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla görüşen Elitaş ve Çelik, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Pazar yeri ziyaretinin ardından Hacılar Sohbet Salonu’na geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Mustafa Çelik, “Hacılar’a sık sık gelip ihtiyaçlarınızı tespit ederek bu ihtiyaçları gideriyoruz. Geçen yıl başladığımız asfalt çalışmalarına kaldığımız yerden devam edip yollarınızı yapacağız” diye konuştu. Başkan Çelik, referandumda Hacılar’dan emin olduklarını da belirterek her seçimde olduğu gibi yine en yüksek oyu beklediklerini kaydetti.




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