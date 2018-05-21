Başkan Çelik Hacılar’da iftar açtı

Teravih namazı sonrası Hacılar esnafını ziyaret eden Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesinin Ramazan Tırı etkinliklerini de Hacılarlı vatandaşlarla birlikte izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, teravih namazını Hacılar’da kıldı. Başkan Çelik, namaz sonrası cemaatle bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ile birlikte esnafları ziyaret etti.

Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan Tırı etkinliklerini de takip etti. Her akşam bir ilçede ya da büyük bir mahallede Ramazan ayına özel etkinlikler gerçekleştiren Ramazan Tırının Hacılar programı da büyük ilgi gördü. Program Kuranı-ı Kerim’in okunmasıyla başladı.

“Uyumlu çalışmanın bereketini yaşıyoruz”

Etkinlik alanında halka hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri’nin özellikle belediyecilik başta olmak üzere her anlamda örnek olduğunu ifade ederek, “Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ve cennet gibi bir şehrimiz var. Aynı zamanda örnek bir şehirdir Kayseri. Belediyecilik açısından hangi iş olursa olsun Kayseri’ye bakın denir. Uyum kültürü ile çalışıyoruz. Bu uyum kültürünün getirdiği bereket hizmetlerimize de yansıyor. Başka şehirlerde 10-15 yılda yapılmayacak projeleri 3 yılda yaptık. Bundan sonra da aynı tempoyla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in konuşmasının ardından Ramazan etkinlikleri Karagöz ve Hacivat ile başladı. Gece boyunda orta oyunu, çocukların katıldığı yarışmalar, illüzyon gösterisi, tasavvuf müziği ve semazen gösterisi yapıldı.