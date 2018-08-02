Başkan Çelik, "Her alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz"

Bu ziyaretleri sırasında çalışanlarla yakından ilgilenen Başkan Çelik, Hacılar Sakar Bağları’ndaki asfalt çalışmalarını yerinde incelerken yine çalışanların gönlünü kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, güne yine şantiye ziyareti ile başladı. Hacılar Sakar Bağları, Eşmecik mevkiine giden Başkan Mustafa Çelik, buradaki asfalt çalışmalarını takip etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bölgede oturan vatandaşlarla da görüşerek istek ve taleplerini aldı ve yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetlerini sordu.

KAHVALTISINI ÇALIŞANLARLA YAPTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sabah kahvaltısını da çalışanlarla birlikte yaptı. Çalışanlar için poğaça, simit ve kete alan ve bunları bizzat dağıtan Başkan Çelik, asfalt ekibinin odun ateşinde semaver ile demledikleri çayı da kendisi servis etti. Asfalt ekibi ile yapılan kahvaltıya Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’ın bağdan getirdiği domates, biber ve üzümler de eklendi. Başkan Çelik’in asfalt ekibi ile yaptığı kahvaltı renkli görüntülere sahne oldu.

“OLAĞANÜSTÜ BİR HIZLA ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Hacılar Sakar Bağları, Eşmecik mevkiinde 3 kilometrelik yolun asfaltını yaptıklarını belirtti ve Sakar Bağları ile birlikte aynı anda şehrin 6 ayrı bölgesinde asfaltlama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Olağanüstü bir hızla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Allah belediyemizi nazardan saklasın. Her alanda büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şu an Hacılar bölgesindeyiz. Bu görev ilçe belediyemizin görevi demeden, yapılacak ne hizmet varsa yapıyoruz. Burada 8 bin ton asfalt kullanacağız. Bölgede yaşayan hemşehrilerimize yolu bayramdan önce bitireceğimizi söylemiştik ve bugün yapıyoruz. Hayırlı uğrulu olmasını diliyorum” dedi.