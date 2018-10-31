Başkan Çelik, Hunat'taki taksici ve boyacı esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Hunat'taki taksici esnafı ve ayakkabı boyacısı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çelik, yatırım ve hizmetlerle ilgili esnafın görüşlerini aldı ve hal hatır sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir taraftan yatırım ve hizmetleri yerinde incelerken bir taraftan da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek görüşlerini alıyor. Başkan Mustafa Çelik, Hunat bölgesinde öncelikle Hunat taksi durağındaki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla çay içen Başkan Çelik, sohbet sırasında taksici esnafının unutulmaz isimlerinden Eski Kaleönü Erciyes Taksi durağında çalışan İmpala Şaban'ı da andı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Hunat Taksi Durağının ardından bölgedeki ayakkabı boyacısı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla tek tek görüşen Başkan Mustafa Çelik, hal hatır sordu ve yapılan yatırımlarla ilgili görüşlerini aldı.