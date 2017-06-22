Başkan Çelik iftarını 5 bin kişiyle birlikte açtı

Başkan Çelik, orucunu yaklaşık beş bin kişiyle birlikte açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne iftar öncesi giderek vatandaşlarla görüştü. Kadir Gecesi nedeniyle büyük ilgi gören Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından beş bin kişilik iftar sofrası kuruldu.

Seyyid Burhaneddin hazretleri Türbesi’ndeki masaları tek tek gezen Başkan Çelik, vatandaşlarla sohbet etti ve Kadir Gecesi’ni tebrik etti. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Çelik, bu ilgiye aynı sıcaklıkla cevap verdi ve talep eden pek çok kişiyle fotoğraf çektirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, aileleriyle birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne gelen çocuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Mustafa Çelik, Kadir Gecesi’nde orucunu da yaklaşık beş bin kişiyle birlikte Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde açtı.