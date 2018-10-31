Başkan Çelik, İldem'deki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin farklı bölgeleriyle birlikte İldem'de de devam eden asfalt çalışmalarını takip etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı yatırımlarla ilgili incelemelerinin ardından İldem'e geçerek asfaltlama çalışmalarını izledi. İldem D bölgesinde yapılan çalışmalarla 12 metre genişliğinde ve 2 bin 300 metre uzunluğundaki yol asfaltlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, asfalt çalışmalarına bizzat katıldı ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. İldem bölgesinde yapılan asfalt çalışmalarının bu hafta tamamlanacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, toplam 10 bin ton asfalt kullanılacağını kaydetti.