Başkan Çelik, işadamlarına yatırımları anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MÜSİAD Kayseri Şubesi'ne üye iş adamlarıyla birlikte şehir turu yaparak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Şehir Mezarlığı'nda başlayan görsel brifing Talas Gençlik Merkezi haline getirilen Eski Amerikan Koleji'nde sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Eski Şube Başkanları ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Dernek üyelerine yönelik görsel brifing Asri Mezarlık içine yapılan Orgeneral Hulusi Akar Camii ile başladı. Başkan Mustafa Çelik, Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan cami hakkında bilgi verdi. Ziyaret sırasında akustiği mükemmel olan camide Kuran-ı Kerim okundu. İş Adamlarına Asri Mezarlık'ta yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, otobüste yaptığı açıklamada mezarlığı Türkiye'nin en temiz ve en yeşil mezarlığı haline getirmek isteğiyle işe başladıklarını ve çevre düzenlemesinin ardından hizmet binası, taziye yerleri, kıraathane ve camiyi yaptıklarını belirtti. Mezarlık önündeki trafik sorununu da kaldırdıklarını vurgulayan Başkan çelik, ufak bir değişiklik yaparak 600 araçlık bir otopark ortaya çıkardıklarını kaydetti. Görsel brifing sırasında Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde de çok önemli hizmetler yaptığını ve ilçelere, sosyal yaşamı geliştirecek yatırımların kazandırıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iş adamlarına yeni açılan yol, bulvar ve katlı kavşaklar hakkında da bilgi verdi. 3,5 yılda samimi bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Samimiyet ve ihlasla çalışınca Rabbim bereketini verdi. 3,5 yılda 14 köprülü kavşağı tamamlıyoruz” dedi. Dernek üyelerine Kocasinan Bulvarı üzerine yapılan katlı kavşakları ve bu yolla sağlanan kesintisiz trafiği gösteren Başkan Mustafa Çelik, buradan iş adamlarıyla birlikte Bekir Yıldız Bulvarı'na geçti. Başkan Çelik, güzergahtaki Orman Bölge Müdürlüğü'ne yapılan hizmet binasını göstererek okullar ve Emniyet binaları gibi kamuya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Başkan Mustafa Çelik'in iş adamlarına yönelik görsel brifingi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda devam etti. Bulvar üzerindeki Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı üzerinde Farabi'yi Talas Yolu'na bağlayacak çalışma hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Farabi'yi Hulusi Akar Bulvarı'na bağladık. Baharla birlikte bu yolu 400 metre tünelden geçerek Talas Caddesi'ne bağlayacağız” dedi. Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'ndan iş adamlarıyla birlikte Talas Yolu'na çıkan Başkan Mustafa Çelik, açılışı yapılan Büyükşehir Meslek Akademisi ve Mesleki Sınav Merkezi binası hakkında bilgi verdi. Görsel brifingi bir sonraki durağı ise Talas'a kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezi oldu. Başkan Çelik, iş adamlarına sosyal yaşam merkezini gezdirdi ve içinde yer alan birimler hakkında bilgi verdi.

İş adamlarına yönelik görsel brifing Talas Gençlik Merkezi olarak hizmet veren Eski Amerikan Koleji binasında sona erdi. Başkan Çelik, Talas Gençlik Merkezi'nde her konuda daha donanımlı gençler yetiştirdiklerini söyledi.