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Başkan Çelik İtfaiye Haftasını kutladı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette İtfaiye Teşkilatının çok önemli hizmetler verdiğini ifade eden Başkan Çelik, tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i İtfaiye Haftası nedeniyle ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Çelik, haftanın anlamına istinaden itfaiye flaması ile yangın söndürme cihazı hediye etti.


Daire Başkanı Kızılkan ve teşkilat mensupları ile bir süre görüşen ve İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Mustafa Çelik, teşkilatın çok önemli hizmetler verdiğini söyledi. Başkan Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin çok başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.

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