Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) tarafından projelendirilen Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi, tarıma yeni bir anlayış getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAÇEM’i ziyaretinde organik tarımla katma değeri yüksek tarım ürünleri yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

KAÇEM’de kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen çileklerden toplayan ve çiftçilerle sohbet eden Başkan Çelik, daha sonra organik reçel yapımını da takip etti. KAÇEM’de gerçekleştirilen organik erişte ve makarna yapımını da izleyen Başkan Çelik, KAÇEM markasıyla paketlenen gıda maddelerini inceledi.

Kadın çiftçilerden teşekkür

KAÇEM vasıtasıyla üretime katılan kadın çiftçiler Başkan Mustafa Çelik’e verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi’nin KAÇEM’e fide desteği de sağladığını ifade eden kadın çiftçiler alınlarının teriyle ekonomiye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Doğal Ürünler Bahçesi’nde de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı ve KAÇEM Projesi Koordinatörü Yeşim Bekyürek de yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan 25 bin çilek fidesini kadın çiftçilere dağıtarak 5 dekar alanda çilek yetiştirdiklerini ifade eden Bekyürek, elde edilen çilekleri organik çilek reçeline dönüştürdüklerini söyledi ve destekleri nedeniyle Başkan Çelik’e teşekkür etti.

“Organik tarım bilincini yerleştirmek istiyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAÇEM’de yapılan çalışmalardan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Verdikleri desteğin karşılığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çelik, “Ülkelerin, şehirlerin kalkınmasında tarım ve hayvancılık önemli. Sanayide yeni ürün ne kadar önemliyse tarımda da katma değeri yüksek, daha fazla gelir getirici ürünlere yönelmek önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinci ve organik tarımı yaygınlaştırmak için bir dizi çalışma yapıyoruz. Geçen sene açtığımız Doğal Ürünler Bahçesi ilk adımımızdı. Bir diğer projemiz de KAÇEM. KAPTAR ve Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdik. Amacımız organik tarım vasıtasıyla katma değeri yüksek ürün üretilmesi bilincini yerleştirmek. Burada pilot bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bundan sonra il geneline yayarak tarımla uğraşan hemşehrilerimizde bu bilincin yerleşmesini sağlamaya çalışacağız” dedi. Başkan Çelik, göreve geldiği ilk günlerde vurguladığı “İnsanları doğdukları yerde doyurma mutlu oldukları yerde yaşatma” sözünü bu tür projelerle hayata geçirdiklerini kaydetti.

KAÇEM Başkanı Fatma Andaç ve Karahıdır Mahallesi Muhtarı Süleyman Orhan da Başkan Çelik’e verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler.