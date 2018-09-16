Başkan Çelik, Kayseri Cem Evi'nde Muharrem Orucu iftarına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Cem Evi'nde gerçekleştirilen Muharrem Orucu İftarı'nda dış güçlerin her türlü oyununa rağmen aramızdaki birlik beraberliğin bozulmayacağını söyledi. Başkan Çelik, kültürel farklılıkların gerçek gücümüz olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer ile birlikte Kayseri Cem Evi'ndeki iftara katıldı. Milletvekilleri ve Başkan Çelik, Cemi Evi'nde Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Vakfı Başkanı Sadık Genç ve yöneticiler tarafından karşılandı. Milletvekilleri Yıldız ve Tamer ile Başkan Çelik, vatandaşlarla birlikte sıraya girerek iftar için yemeklerini kendileri aldılar.

Yapılan duanın ardından Muharrem Orucu açıldı. İftar sonrası katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sadece iftara değil gönüllere davet edildikleri için mutluluk duyduğunu belirtti ve “Aramızdaki gönül köprüsünü çok daha fazla güçlendirmek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi. Dış güçlerin farklılıkları öne çıkararak bölme çabalarına da değinen Başkan Çelik, “Bizi bir arada tutan pek çok sebep var. Bizleri ayrı gayrı göstermeye kalkışanlara karşı bir arada olmamız lazım. Birlikte olursak çok daha güçlü oluruz. Rabbim birliğimizi dirliğimiz daim etsin. Bu mozaik bu renklilik bizim gerçek gücümüz. Rabbim bizleri Muharrem oruçlarında bir araya getirsin” diye konuştu.