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14 Nisan 2017 15:59

Başkan Çelik Kayseri Genç Girişimciler Kurulu toplantısına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte Kayseri Genç Girişimciler Kurulu toplantısına katıldı.

Başkan Çelik Kayseri Genç Girişimciler Kurulu toplantısına katıldı

14 Nisan 2017 15:59

Müteşebbislerin olmadığı bir yerde kaynakların heba olacağını ifade eden Başkan Çelik, Kayseri’nin en önemli gücünün müteşebbis insan gücü olduğunu belirtti.


Kayseri Genç Girişimciler Kurulu tarafından yapılan toplantıyı Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Güldüoğlu açtı. Ülkemizin gelişmesi için girişimcilere büyük önem verilmesi gerektiğini ifade eden Güldüoğlu, 16 Nisan’da geleceğimiz için ne yapılması gerektiğini tüm girişimcilerin iyi bildiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sözlerine Kayseri’nin en güçlü tarafının müteşebbis insan değeri olduğunu vurgulayarak başladı. “Kaynakların olduğu bir şehirde müteşebbis yoksa o kaynaklar heba olur” diyen Başkan Çelik, Kayseri’nin girişimci anlamında şanslı olduğunu söyledi ve girişimciliğin Kayserililerin genlerinde var olduğunu kaydetti. Girişimcilerin iş ve istihdam üreterek kaynak sağladıklarını ve vergi verdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “Girişimcinin bunları yaparken tek beklentisi istikrardır. İstikrar olursa büyümek mümkün olabiliyor. 15 yıl önceki iş potansiyeli ile bugünkü arasında dağlar kadar fark var. Bunun sebebi de tek parti iktidarının müteşebbisin önünü açması. 16 Nisan’da da ‘evet’ oylarıyla istikrar sürdürülebilir hale gelecek” dedi.


Toplantıda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da ekonominin gelişmesindeki en önemli unsurun istikrar olduğunu vurgulayarak, “İktisatta bir kural vardır. Hiçbir sektörün mutlak değer büyüklüğü istikrarın mutlak değer büyüklüğünden büyük olmaz” diye konuştu. Yıldız, destek olunduğunda ülkenin daha da büyüyeceğini kaydetti.


Genç Girişimciler Kurulu toplantısına AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Hasret Yavuz da katıldı.




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