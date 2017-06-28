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28 Haziran 2017 16:08

Başkan Çelik, Kayseri OSB’nin yönetimini ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

Başkan Çelik, Kayseri OSB’nin yönetimini ziyaret etti

28 Haziran 2017 16:08

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Çelik, Kayseri’nin yararına olan her işte tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte olduklarını söyledi.


Sabah kahvaltısından öğle yemeğine kadar Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimleri gezerek personelle bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayramlaşmaların ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir süre görüştü.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Çelik, “Rabbim başarılı çalışmalar yapmanızı nasip etsin. Bu memleketin hayrına olacak her işte birlikte olacağımızı her zaman söylüyorum” dedi.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da “Sanayicimizin yararına olan her işte sizlerle fikir alışverişinde olacağız” diye konuştu.




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