Başkan Çelik, Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Merkezini ziyaret etti

Başkan Çelik, merkezin fiziki durumuyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Canan Kılıç tarafından karşılandı.

Ruh sağlığı merkezinde hastaların tedavi süreçlerini takip eden Başkan Çelik, karaoke ile şarkı söyleyen hastaları alkışla destekledi ve moral verdi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin spor alanını gezen ve hastalara yönelik sanatsal faaliyetleri de takip eden Başkan Mustafa Çelik, resim yapan hastaları tebrik etti.

Ziyaretinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin fiziki durumuna ilişkin de önemli açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, “Ruh Sağlığı Merkezi Valiliğimizin yanında bulunan Büyükşehir Belediyemize ait taş binada hizmet veriyor. 400 hastamız buradan hizmet alıyor. Buradaki fiziki şartlarla ilgili çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığı değiliz; ama toplum yararına olan her projede biz varız. Hastalarımızın, çalışma ortamlarını, sosyal ortamlarını iyileştirmek istiyoruz. Bu konularda mekan yetersiz kalıyor. İnşallah kısa zamanda daha iyi bir mekan için proje çalışmaları yapacağız” dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ve Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Canan Kılıç da Başkan Mustafa Çelik’e destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaretinde Başkan Mustafa Çelik’e hastalarca yapılmış olan bir hediye de takdim edildi.