Ş. oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her alanda olduğu gibi çevre konusunda da örnek çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Kayseri Ulaşım A.Ş., çevreye duyarlı yönetim ilkelerini uygulayarak büyümede hedef çıtasını ulusal değil uluslararası alana taşıdı. Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Ulaşım A.Ş., önemli bir başarıya imza atarak ‘Karbon Ayak İzi’ni hesaplatıp, bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) dahil oldu.

Dünya genelinde yüz trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam 1073 şirketin değerlendirildiği bu seneki CDP raporlamasına, ülkemizden beyan raporu vererek katılan tek toplu ulaşım şirketi Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş. oldu. 2017 yılını Kayseri’ de Ulaşım Yılı ilan eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ in öncülüğü ve çevreye duyarlı politikaları doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu projeye dahil olmayı başaran Ulaşım A.Ş. öncü ve örnek bir çalışma gerçekleştirdi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) 2. Başkanı Feyzullah Gündoğdu, önemli bir çalışmaya imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizdeki toplu ulaşım ve taşımacılık sektörü açısından, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, ortaya çıkan risk ve fırsatların yönetilmesi adına gösterdiğimiz çabada bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e çok teşekkür ediyoruz. Bu gurur ülkemizin gururudur. Ulaşılan hedef, ulaşılacak hedeflerimizin yanında çok küçüktür. Ülkemizin, dünyamızın, çocuklarımızın geleceği için toplu ulaşıma önem vermeye, değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

“HER ALANDA ÖNCÜYÜZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri’yi yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir yapmak için çalıştıklarını dile getirdi ve bu doğrultuda her alanda çevreci bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti. Karbon Saydamlık Projesi’ne bu anlayışla katıldıklarını ve raporlama yaptıklarını belirten Başkan Çelik, hedeflerinin bu raporlamayı yaptıktan sonra iyileştirme projeleri ile kent içinde ulaşımdan kaynaklanan sera gazlarını azaltmak olduğunu söyledi. Her alanda olduğu gibi çevresel etkileri azaltma anlamında da Kayseri’nin öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Çelik, rol model olmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi Belgesini de alarak toplu taşımadan kaynaklanan sera gazı salınımını hesaplayıp raporladığını ve gelecek yıllara yönelik azaltım çalışmaları yaptığını sözlerine ekledi.