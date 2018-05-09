’sı yapılan Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali’nin Gala Gecesi’nde sanayi ve ticarette olduğu gibi kültür ve sanat alanında da önemli isimler yetiştirmemiz gerektiğini belirtti. Başkan Çelik, bu anlamda Kayseri’de bir cevher bulunduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Uluslararası Altın Çınar Film Festivali’nin Gala Gecesi’ne Vali Süleyman Kamçı ve Garnizon Komutanı Ercan Teke ile birlikte katıldı.

Gala Gecesi’nde yaptığı konuşmada Altın Çınar Film Festivali’nin uzun yıllar devam edecek ve gittikçe güçlenecek bir festival olacağını ifade eden Başkan Çelik, bu anlamda festivale destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Kayseri’nin birçok özelliğinin yanı sıra sanayi ve ticaret şehri olduğunu ve bu anlamda çok önemli müteşebbisler yetiştirdiğini vurgulayan Başkan Çelik, kültür ve sanat konusunda yeterince isim yetiştirilemediğini ifade ederek, “Halbuki biz Elia Kazan gibi, Mimar Sinan gibi, Balyan Ailesi gibi önemli isimler yetiştirdik. Demek ki mayamızda bu özellikler var. Külleri kaldırıp alttaki cevheri çıkarmamız gerekiyor” dedi. Kültür ve sanatta mesafe alınması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi’ni ve bu merkez bünyesinde Şehir Akademi ile Film Akademisi’ni kurduklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Film Akademi’de ülkemizin önemli isimleri şehrimize gelerek öğrencilerimize uzun süreli eğitimler veriyor. İnşallah Kayseri’de sanayi ve ticaretteki başarı birkaç yıl sonra kültür ve sanatta da olacak” diye konuştu.

Gala Gecesi’nde ayrıca Türk sinemasına büyük emekler vermiş Menderes Samacılar’a Yaşam Boyu Onur Ödülü, Macit Koper ve Sadi Çilingir’e de Türk Sineması Emek Ödülü verildi. 13 Mayıs’a kadar sürecek olan festival kapsamında Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması yapılacak. Yarışmalara 25 ülkeden 305 filmin başvurusu yapıldı.