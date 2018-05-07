Başkan Çelik, Vakıflar Haftası’nı kutladı ve Türk medeniyetindeki vakfın nemini vurguladı.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Vakıflar Haftası nedeniyle yapılacak programlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e bilgi verdi. 2018 yılı Vakıflar Haftası’nın temasının kendi vakfını kuran kadınlar olduğunu ifade eden Seçilir, toplumdaki vakıf bilincini ve şuurunu artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişten bugüne toplumsal hayatta ihtiyaç hissedilen hemen her konuda bir vakfın kurulduğunu söyledi. Kayseri’de vakıf kültürünün en güzel şekilde devam ettirildiğini ifade eden Başkan Çelik, “Elhamdülillah, Kayseri’deki vakıf kültürü başarılı olarak sürdürülüyor. Yönetim olarak sizler vakıfların etkinliği için çalışıyorsunuz, bizler de yerel yönetimler olarak gereken desteği veriyoruz. Sosyal hayatı canlı tutmak için sadece devlet değil, vakıflar vasıtasıyla da çalışmalar yapılması için gayret edeceğiz” diye konuştu.