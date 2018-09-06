Yapılan çalışmalarla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Kayseri için kullandığı “Zenginlikler Şehri” tanımına yeni zenginlikler ekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Kayseri’nin tanıtımına verdiği önem doğrultusunda farklı alanlarda bir dizi çalışma yapılıyor. Her vesileyle Kayseri’nin zenginlikler şehri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Kayseri; doğası, tarihi, insanı, gönlü, kültürü ve mutfağı zengin bir şehir. Bu zenginliği ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Kayseri’nin bilinen değerlerinin yanı sıra az bilinen değerlerinin de ortaya çıkarılmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

TARİHE VE DOĞAYA DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, Erciyes gibi bir değeri yaptığı yatırımlarla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biri haline getirdi. Kayseri’ye gelen turist sayısını artırmak için Erciyes’i, Kayseri’deki tarihi ve doğal güzelliklerle bütünleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, diğer güzelliklerimizi de daha etkili hale getirmek için çalışmalar yapıyor. Kapuzbaşı Şelalesi için master plan çalışmaları yapan, Kültepe kazı çalışmalarını destekleyen, Keykubat Tepesi’ndeki Keykubadiye Sarayı kazı çalışmalarına önemli destekler veren, Koramaz Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için çalışmalar yapan, Kayseri’nin zengin mutfağının ortaya çıkarılması için dünyaca ünlü şef Yunus Emre Akkor ile çalışmalar gerçekleştiren, Kayseri’nin cazibesini artıracak yatırımlara imza atan ve tüm bu değerlerin tanıtılması için detaylı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin tanıtımına yönelik yapılan tüm çalışmalara da destek veriyor.

HÜRMETÇİ’DE DOĞANIN DANSI

Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan Kayseri’nin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarırken bir taraftan da mevcut güzelliklerinin tanıtılmasına destek veriyor. Bu kapsamda Kayseri’ye sık sık dünyanın farklı ülkelerinden fotoğrafçılar geliyor. Hürmetçi Sazlığı’na da Romanya, Almanya ve Fransa’dan bir grup fotoğrafçı geldi. Tabiat ve Fotoğraf Rehberi Nuri Çorbacıoğlu ile birlikte yılkı atlarını fotoğraflamak için Hürmetçi’ye gelen doğaseverler, sadece yılgı atlarını değil manda sürüleri ve flamingoları da görüntülediler.

YILKI ATLARINI DÜNYA TANIYOR

Tabiat ve Fotoğraf Rehberi Nuri Çorbacıoğlu Hürmetçi Sazlığı’ın fotoğrafçıların son yıllarda en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi haline geldiğini söyledi. Sazlıkta Ali Kemer’e ait 300 kadar rahvan at bulunduğunu ifade eden Çorbacıoğlu, bu atlar için Avrupa ve Amerika’dan fotoğrafçılar geldiğini kaydetti. Çorbacıoğlu, Nuri Bilge Ceylan’ın ödüllü filmi Kış Uykusu’nun bir sahnesinin Hürmetçi’de çekildiğini de hatırlatarak filmin bu bölgeye ilgiyi artırdığını söyledi.

Avrupa’dan gelen fotoğrafçılar da Hürmetçi’nin sadece fotoğrafik açıdan değil turizm açısından da çok zengin bir yer olduğunu dile getirdiler. Romanya, Almanya ve Fransa’dan gelen fotoğrafçılar Hürmetçi’de öncelikle manda sürülerini fotoğrafladılar. Sultansazlığında konaklayan ve Hürmetçi Sazlığı’na beslenmeye gelen flamingoları görüntüleme şansı da bulan fotoğrafçılar daha sonra yılkı atlarının doğayla birlikte yaşattıkları eşsiz güzelliği fotoğraflara yansıttılar.