Başkan Çelik, "Kayseri'ye çok yakışan bir bulvar oldu"

Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede Kayseri'ye önemli bir bulvar daha kazandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın eski adı Tavlusun Caddesi olan etabında üçer şeritli yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden geçen bölümünde çok hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve Kayseri'yi Talas'a bağlayan önemli bir bulvarı şehre kazandırdıklarını söyledi.

Yolun her iki yönüyle hizmete açılmasıyla birlikte hem Talas Caddesi'nde hem de Kartal Kavşağı'nda rahatlama olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Anayurt bölgesi çok büyük bir nüfusun yaşadığı bir bölge. Anayurt'un şehre ulaşacağı ana arter burası oldu. Ortasında raylı sistem hattı, iki kenarında üç gidiş üç geliş olacak şekilde 50 metrelik çok geniş bir bulvarı kısa sürede trafiğe açtık. Kenarlarındaki bisiklet yolları, yaya yolları ve rekreasyon alanları ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Kayseri'ye çok yakışan bir bulvar oldu. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.