Başkan Çelik: “Kayseri'yi okçuluğun merkezi yapacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Okçuluk Federasyonu yöneticilerini Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Harikalar Sofrası'nda ağırladı. Başkan Çelik, Kayseri'yi Türkiye'nin okçuluk merkezi yapacaklarını belirtti ve bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türkiye Okçuluk Kupası Finalleri öncesi Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Rüstem Varol ve diğer yöneticilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, okçuluğa verdikleri önemi vurguladı. Kayseri'yi Türkiye'nin okçuluk merkezi yapacaklarını ifade eden Başkan Çelik, “Göreve geldiğim ilk günlerden itibaren bu sözü vermiş ve dünya şampiyonları çıkaracağız demiştim. Çünkü okçuluk güreş gibi geleneksel bir sporumuz. Harikalar Diyarı'nda çok güzel bir okçuluk projesi hazırladık. Etnosporları ve Okçuluk Merkezinde atlı okçuluk da yer alacak. Yetiştirebilirsek bu sene yetiştiremezsek 2019'un başında temelini atacağız ve kısa sürede de tamamlayacağız. Bu tesisi yapmadan da dünya şampiyonları çıkarmaya başladık. Spor A.Ş.'deki sporcularımız Demir ve Gizem Elmağaçlı rol model oldu. Şimdi altyapıdan da sporcu yetişmeye başladı” dedi.

Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Rüstem Varol da Türkiye Okçuluk Kupası'na katılan tüm sporculara başarı diledi ve federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Beş yıldızlı sosyal yaşam merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Okçuluk Federasyonu yöneticilerine verdiği yemeğin ardından federasyon yöneticileriyle birlikte Talas'ta hizmete açılan Sosyal Yaşam Merkezi'ne geçti. Federasyon yöneticilerine sosyal yaşama merkezini gezdiren Başkan Çelik, spor yapanlar, aileler ve çocuklardan bol bol teşekkür aldı. Federasyon yöneticilerinin de çok beğendiği sosyal yaşam merkezinde spor yapanlarla ve çocuklarını getiren ailelerle görüşen Başkan Çelik, öğrencilerle de bir araya geldi. Öğrenciler Başkan Çelik'e kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı teşekkür ettiler.