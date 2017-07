Başkan Çelik KAYTUR Tesisleri ile ilgili bilgi verdi

Basın mensuplarıyla bu çerçevede yapılan ilk toplantıda KAYTUR bünyesindeki sosyal tesisler tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyenin şirketi olan KAYTUR bünyesindeki Talas-Erguvan Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarıyla kahvaltı yapan Başkan Çelik, Ramazan ayı öncesinde açılan yeşillikler içerisinde muhteşem şehir manzarasına sahip olan Erguvan tesislerini basın mensuplarına gezdirdi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada hız kesmeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Har dakikamızı, her saniyemizi Kayseri için harcıyoruz. Her gün yeni bir ihale yapıyoruz. Bir taraftan ihaleleri yaparken bir taraftan ihaleleri sonuçlanan projelere başlıyor, bir taraftan da başlayan işleri bitirmek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlar için şehir içi ve şehir dışından çokça takdir görüyoruz. Rabbim şehrimizi nazardan korusun” dedi. Bu haftadan itibaren Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirketler, daire başkanlıkları ve yatırımcı kuruluşların yapmış oldukları çalışmalarla ilgili her hafta bir toplantı gerçekleştireceklerini ve yapılan çalışmaları basına ve kamuoyuna tanıtacaklarını ifade eden Çelik, ilk toplantıda KAYTUR’u tanıtacaklarını söyledi. KAYTUR’un Büyükşehir Belediyesi’nin gözbebeği şirketlerinden birisi olduğunu dile getiren Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Çamlıca gibi yerlerde toplumun belli kesiminin kullandığı alanları belediye olarak aldı ve toplumun tamamının kullanımına sundu. Biz de KAYTUR olarak bu anlayışı takip ediyoruz. Talas-Erguvan tesisleri de böyle bir tesis. KAYTUR’un tüm tesisleri sosyal yönden ihtiyaçları karşılıyor. Bu tesislerle şehrin imajını topyekun yükseltiyoruz. Kayseri’nin marka değerini artırıyoruz. Bizim sosyal tesislerimizdeki olmazsa olmazlarımız güler yüz, lezzet, kalite, temizlik ve uygun fiyat. Bu anlayışımızla tesislerimizde halkımızın memnuniyetini de yakaladık” diye konuştu.

Başkan Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Özgöncü, şirketin çalışma sahası hakkında bilgiler verdi. 1985 yılında kurulan KAYTUR A.Ş.’nin 2015 yılında BEF bünyesindeki sosyal tesisleri devraldığını ifade eden Özgöncü, “Şu an 158 personelle hizmet veriyoruz. Bünyemizde 19 adet kafe ve çay bahçemiz var. Ayrıca Erguvan, Harikalar Sofrası, Sümer Bahçe, Mimarsinan Park, Kardanadam ve Erciyes Sucuk Evi olmak üzere 6 adet restoranımızla hizmet veriyoruz. Cafe ve restoranlarımızın yanı sıra 9 ayrı noktadaki büfelerimizle Kent Fırın tarafından üretilen ekmekleri halkımıza ulaştırıyoruz. Yakında Talas Anayurt ve Hacılar’da da büfelerimiz olacak. Önümüzdeki günlerde büfelerimizin sayısı artıracağız. Personel eğitimine çok önem veriyoruz. Şef garsonlarımız tarafından her sabah eğitimler veriliyor. Ayrıca kişisel gelişim uzmanlarından eğitimler alıyoruz. Tesislerimizin yanı sıra toplu yemekler ve kutlamalarda organizasyonlar yapıyor catering hizmeti veriyoruz. KAYTUR olarak Ramazan ayında da çok yoğun çalıştık. Başkanımızın talimatıyla Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde her gün 3 bin kişiye iftar verdik. Ayrıca Ramazan Sokağı’nda 23 farklı stantta hizmette bulunduk. KAYTUR bünyemizde ayrıca Meydandaki Saat Kulesi, müzelerimiz ve Harikalar Diyarı’nda Kayseri’nin tarihi değerlerini unutturmamak için tasarlanan hediyelik eşyalarımızı sattığımız yerlerimiz var” dedi.

KAYTUR’un hedefleri hakkında da bilgi veren Salih Özgöncü, “Teknolojiyi takip ediyoruz ve işletmelerimizi çağa uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerdeki hedeflerimizden ilki Büyükşehir Belediyemiz yanındaki Muhabbet Cafe’yi Kitap Cafe haline getirmek var. Yazarların sık sık gelerek söyleşi yapabilecekleri bir mekan olacak. Projemiz tamamlandı ve ihale aşamasındayız. Bir başka hedefimiz Gastronomi Festivalleri düzenlemek. Ülkemizin ünlü gurmelerini davet ederek Kayseri mutfağını tanıtmak istiyoruz. Yine önümüzdeki günlerde Kent Fırın büfelerinin sayısını artıracağız. Bir başka hedefimiz Kayseri mutfağını yerli ve yabancı turiste tanıtmak. Cafe ve restoranlarımızla Türkiye’de öncü ve örnek olmak da hedeflerimiz arasında. Ayrıca şehrimizdeki tarihi mekanları KAYTUR tesisleri bünyesine alarak halkımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.

Açıklamaların ardından KAYTUR tesisleriyle ilgili hazırlanan tanıtım filmi izlendi.