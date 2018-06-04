Başkan Çelik, KESOB Başkanı Övüç ve yönetimi ile görüştü

Başkan Çelik, vergi veren ve değer oluşturan herkesin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na yeniden seçilen Ahmet Övüç ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bir süre görüştü. KESOB Başkanı Övüç, esnaf ve sanatkarların çok daha iyi olması için çalıştıklarını belirtti.

Yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise istihdam oluşturan, değer katan, vergi ödeyenlerin hep yanında olduklarını söyledi. Bundan sonra da uygulanabilir her projede esnafların yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Yeter ki esnafın yüzü gülsün. Esnafın yüzü gülerse şehrin de yüzü güler. Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz” dedi.