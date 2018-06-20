Başkan Çelik, "Kırsala en büyük yatırımı biz yaptık"

Elitaş ve Çelik, gittikleri her mahallede büyük ilgi ve coşkuyla karşılandı. Başkan Mustafa Çelik, Türkiye’de kırsala en büyük yatırımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan’a bağlı 8 mahalleyi kapsayan programına Buğdaylı Mahallesi ile başladı. Buğdaylı’da vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Çelik’e AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da katıldı. Buğdaylı halkı büyük ilgiyle karşıladığı Elitaş ve Çelik ile beraberindekilere bazı ikramlarda bulundu. Başkan Çelik, Buğdaylı’da ikram edilen yoğurdun servisini bizzat yaptı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Mustafa Elitaş ve Mustafa Çelik, Buğdaylı esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Elitaş ve Çelik, ziyaretleri sırasında at üzerindeki bir genç kızla da bir süre sohbet ettiler.

Sekiz mahalleyi kapsayan program Akçatepe Mahallesi ile devam etti. Akçatepeli kadınlarla görüşen Başkan Mustafa Çelik, kadınların mahalle fırını talepleri üzerine kullanılmaz hale gelen daha önceki fırında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, fırının yeniden aktif hale getirilmesi için talimat verdi.

“24 HAZİRAN SEÇİMLERİ YÜZYILIN SEÇİMİ”

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akçatepe Mahallesi’nden Salur Mahallesi’ne geçtiler. Salurlu kadınlarla bir süre sohbet eden ve taleplerini soran Başkan Çelik, bu arada gördüğü bir bebeği kucağına aldı ve yakından ilgilendi. Salur ziyaretinde halka hitap eden Başkan Çelik, 24 Haziran Pazar günkü seçimleri yüzyılın seçimi olarak nitelendirdi. Kocasinan’ın mahallelerini adım adım bildiğini ve sık sık gitmeye çalıştığını da ifade eden Başkan Çelik, yapılan hizmetlerden de bahsetti. Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş da, “Muhalefet ne kadar görmese görmesin milletimiz yapılan hizmetleri biliyor” diye konuştu.

HER MAHALLEDE COŞKULU KARŞILAMA

Kayseri Milletvekili Elitaş ve Başkan Çelik, Kızık ziyaretlerinde de diğer mahallelerde olduğu gibi halkın sıcak ilgisiyle karşılandılar. Elitaş ve Çelik’e Kızık’ta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Kızık halkına su böreği ikramından dolayı teşekkür eden Başkan Çelik, Kızık’ta her zaman coşkulu bir şekilde karşılanmalarından dolayı teşekkür etti.

Elitaş ve Çelik’in Kocasinan’a bağlı mahallelerdeki programları Güneşli Mahallesi ile devam etti. Başkan Mustafa Çelik, Güneşli’de de vatandaşlara hitap ederek yapılan hizmetleri anlattı.

“OY DERDİNDE DEĞİL HİZMET DERDİNDE OLDUK”

Mustafa Elitaş ve Mustafa Çelik, Güneşli’nin ardından Gömeç’e geçti. Gömeç halkına hitap eden Başkan Çelik, hizmet belediyeciliği yaptıklarını belirterek, hiçbir zaman oy derdinde olmadıklarını, hizmet derdinde olduklarını söyledi.

Elitaş ve Çelik’in bir sonraki durağı Höbek Mahallesi oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Höbekli vatandaşlara bugüne kadar yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsetti ve Türkiye’nin daha da büyümesi için destek istedi.

Mustafa Elitaş ve Mustafa Çelik’in 8 mahalleyi kapsayan programı Hasancı Mahallesi ile sona erdi. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş’in ev sahipliğinde Hasancı halkı ile bir araya gelen Elitaş ve Çelik, yine vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Elitaş karşılama sırasında kasket taktı. Burada bir konuşma yapan Başkan Mustafa Çelik, özellikle tarıma verdikleri desteklerden bahsetti. Tarım makineleri desteğinin ne denli önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Bizim kadar ilçelerine ve kırsala destek veren, yatırım yapan bir başka belediye yok” dedi. Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş Kızık-Güneşli arasındaki yoldan bahsederek Büyükşehir Belediyesi’nin şehirler arası yollardaki asfalt kalitesinde bir yol yaptığını kaydetti.