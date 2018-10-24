Başkan Çelik: “Kitap Fuarı gücünü ziyaretçilerinden aldı”

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Tunçbilek'in yazarlar adına Başkan Çelik'e teşekkür etmesi üzerine asıl teşekkürü fuarı ziyaret edenlerin hak ettiğini dile getiren Başkan Çelik, “Türkiye'nin konuştuğu fuarımıza güç verenler hemşehrilerimiz oldu” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Selim Tunçbilek, çok nitelikli, çok kaliteli, yazarlar ve okuyucular açısından çok başarılı bir fuarın gerçekleştirildiğini belirterek, “Sizleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir fuarı tertiplemeniz nedeniyle kutluyoruz. Kayserili yazarlarımız ve Türkiye'deki yazarlarımız adına şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Kayseri'nin bu işi bildiği görüldü”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de teşekkürün büyüğünü fuara gelerek o fuarı yaşatanların hak ettiğini söyledi. 672 bin 524 kişiye ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Çelik, “Güzel bir etkinlik yapıyoruz; ama o etkinliğe güç veren hemşehrilerimiz. Profesyonel fuarlara taş çıkaracak bir fuar düzenledik. Bu fuarlara siz yazarlar değer kattınız; ama asıl değer fuarı ziyaret eden hemşehrilerimizdir” dedi.

Göreve başladıklarında ortaya koyduğu “Planlı Gelişim, Estetik Dönüşüm, Fonksiyonel Değişim” vizyonunu bu fuarda da uyguladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Acaba bu sene fuarın kalitesi ve ziyaretçi sayısı düşer mi diye düşünenler, bu sene kalite ve ziyaretçi sayısının arttığını görünce Kayseri bu işi biliyor dediler. Gelen tüm yazarlarımız bu fuarın kalitesini tüm Türkiye'de duyurdular. Şehir böyle böyle cazibe merkezi oluyor. Ekim ayı boyunca entelektüel kesimde Kayseri ve Kayseri'deki bu fuar konuşuldu. Kayserili yazarlarımıza da fuarın girişinde ve en güzel yerinde yer verdik.”

“Kayseri'nin kültür hayatı değişiyor”

Kayseri'yi okuyan ve okutan şehir yapma konusunda kararlı olduklarını da vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sizin gibi değerli yazarlarımız yazacaklar, biz de bu tür organizasyonlarla şehrimizi okuyan şehir yapacağız. Kütüphane yatırımlarımız, çıkardığımız dergiler ve benzeri faaliyetler Kayseri'nin kültür hayatını değiştirdi. İnşallah bu ve buna benzer kültürel hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.