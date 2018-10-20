Başkan Çelik Kitap Fuarını ailesiyle ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fırsat buldukça Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Çelik, bu kez ailesiyle fuarı gezdi. Başkan Mustafa Çelik, fuar önünde kurulan Mobil Beyaz Masa'yı da ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin insan yoğun noktalarında halkın isteklerini dinleyen Mobil Beyaz Masa'yı Kayseri Kitap Fuarı önünde ziyaret etti.

Vatandaşı dinledi, talimatını verdi

Mobil Beyaz Masa'da vatandaşları dinleyen Başkan Mustafa Çelik, bir vatandaşın iki isteğini anında talimatını vererek yerine getirdi. Kitap Fuarı önünde yemek yiyenlere ücretsiz çay ikramı isteyen vatandaşın bu talebini gerçekleştiren Başkan Çelik, Şehir Mezarlığı'nda su dağıtımı isteği üzerine de “Hayırlı bir işe vesile oldunuz” yanıtını verdi.

Mobil Beyaz Masa'da şehirle ilgili önerileri dinleyen ve halkın taleplerini alan Başkan Mustafa Çelik, daha sonra Kitap Fuarı'na geçti.

Eşi ve oğluyla fuarı gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kitap Fuarı'nı bu kez eşi İkbal Çelik ve oğluyla ziyaret etti. Fuara gelen ziyaretçilerle sohbet eden Başkan Çelik, bazı çocuklara kitap hediye etti.

Başkan Mustafa Çelik, eşi ve oğluyla birlikte Bekir Develi'nin “Anadolu İrfanı” konulu konferansını da izledi. Konferans sonrası, söyleşiyi “Fıstık yağında kavrulmuş helva kıvamında” şeklinde tarif eden ve Bekir Develi'ye teşekkür eden Başkan Çelik, “En büyük teşekkürüm de ilgileriyle fuarın güzelliğine güzellik katan hemşehrilerime” diye konuştu. Başkan Çelik, Bekir Develi'ye Medeniyetler Şehri Kayseri kitabını hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fuara katılan yazarlardan Kahraman Tazeoğlu'nun imza stadını da ziyaret etti. Başkan Çelik ile Tazeoğlu arasında sıcak bir sohbet yaşandı ve Ünlü Yazar Başkan Çelik'e kitaplarını imzaladı.