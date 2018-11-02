Başkan Çelik, Kızılay Kayseri Şubesi'nin ziyaretinde bir müjde verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kızılay Kayseri Şubesi'nin ziyaretinde önemli bir açıklama yaptı. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Okburcu'nu kan bağışı merkezi olarak kullanılması için Kızılay'a tahsis ettiklerini açıkladı. Kızılay Şube Başkanı Uzandaç, verilen destek üzerine Başkan Çelik'e teşekkür etti.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette şehrimizdeki uyum kültüründen bahseden Başkan Çelik, hem yönetim dinamikleri ile hem de sivil toplum kuruluşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek, bu doğrultuda bugüne kadar Kızılay ile birlikte yaptıkları faaliyetlerin herkesçe takdir edildiğini söyledi. Ziyaret sırasında önemli bir açıklama da yapan Başkan Mustafa Çelik, “Cumhuriyet Meydanı'nda Okburcu olarak bilinen ve bize tahsisli olan yeri Kızılay'a hem kan bağışı merkezi hem de irtibat noktası olarak kullanmak üzere tahsisini düşündük. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur” dedi.

Kızılay Kayseri Şubesi yönetimi Başkan Mustafa Çelik'in açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, Kızılay'ın çalışmalarına Büyükşehir başta olmak üzere belediyelerin her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, “Bu desteklerin sonucunda da Kayseri Şubesi, Kızılay'ın en başta gelen şubesidir. Bu gururu belediyelerimizin destekleriyle kazandığımızın bilincindeyiz. Okburcu için teşekkür ederiz. Hem Kızılay'ımıza hem de belediyemize yakışır şekilde faaliyet yapacağız” diye konuştu.