Başkan Çelik: “Kocasinan Bulvarı evladiyelik olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, doğu-batı aksında Kayseri'nin en önemli bulvarı olan Kocasinan Bulvarı'nı sadece şehrin bugününe değil geleceğine de kazandırdıklarını söyledi. Kocasinan Bulvarı'nda 4 yıl içinde yaptıkları katlı kavşaklarla 7 kavşağı katlı kavşaklarla geçilir hale getirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, sadece katlı kavşaklar için 135 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı'nda trafiğe açılan Tuna ve 30 Ağustos katlı kavşakları ve yan yollarda son kat asfalt çalışmalarının bu hafta tamamlanacağını belirtti. Yeni yapılan yollarda son kat asfalt olarak taş mastik olarak bilinen asfaltı kullandıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Bu asfalt kauçuk içerikli bir madde olduğu için kışın donmalara, yazın ise erimelere karşı sıhhatli bir çözüm oluyor. Böylelikle asfaltlarımızın ömrü daha uzun hale geliyor ve evladiyelik yollar ortaya çıkıyor” dedi.

135 milyon TL'lik katlı kavşak

Kocasinan Bulvarı'nda 4 yıl içinde 135 milyon TL'lik yatırımla 7 kavşağa katlı kavşak yaptıklarını ve şehrin en önemli bulvarını kesintisiz hale getirdiklerini vurgulayan Çelik, “Ekim 2015'te hizmete açtığımız Karayolları Katlı Kavşağı ile Haziran 2016'da açılışlarını yaptığımız Hastane ve İstasyon Caddesi Katlı Kavşağı ve Sanayi Odası Yonca Yapraklı Köprülü Kavşağı yaklaşık 80 milyon TL'ye mal oldu. Bu yıl Mayıs ayında açtığımız Fuzuli Katlı Kavşağı için 15 milyon TL harcadık. Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreniyle açılışını yaptığımız Tuna Katlı Kavşağı çevre düzenlemeleriyle 16 milyon 200 bin, 30 Ağustos Katlı Kavşağı ise 24 milyon 150 bin TL'ye mal oldu. Kocasinan Bulvarı'nda yaptığımız sadece katlı kavşakların maliyeti 135 milyon TL'yi geçti. Bu yatırımla geçmişte trafiği sorun haline gelen Kayseri'nin en önemli aksını Argıncık ışıklardan, DSİ Kavşağı'na kadar kesintisiz hale getirerek, şehrin en rahat bulvarlarından birisi haline getirmiş olduk. Böylece Kocasinan Bulvarı'nı şehrin sadece bugününe değil geleceğine de armağan ettik. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.